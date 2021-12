„20 Weltcupsiege sind unglaublich“

Genau so schlägt man nach einem Auftakt zum Vergessen zurück! Nachdem Snowboard-Ass Andi Prommegger am Samstag beim ersten Bewerb der Saison nicht einmal die Qualifikation für das Riesenslalom-Rennen überstanden hatte, jubelte der 41-Jährige gestern über seinen Weltcupsieg Nummer 20 und trug sich dabei auch in die Geschichtsbücher ein. Noch nie gewann ein Athlet in einem höheren Alter einen Snowboard-Weltcup-Bewerb!