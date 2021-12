„Mehr Leute in Impfstraßen als bei den Demos“

71 Kundgebungen (34 davon am Sonntag, u.a. in Linz, wo gleich drei Demos angemeldet waren ), 845 Anzeigen (771 in Wien, 32 in Linz), neun Festnahmen: So lautet die Bilanz zu den jüngsten Corona-Demos. Allein in Wien waren am Samstag 44.000 Maßnahmen-Gegner, begleitet von 1400 Beamten, unterwegs. Die Veranstaltung war von der FPÖ mitorganisiert worden. Chef Herbert Kickl hatte erneut den Einpeitscher gegeben.