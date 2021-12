17.000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Graz

„Widerstand“, „Wahrheit“, „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ - am Sonntag zogen wieder Tausende Demonstranten durch die Landeshauptstadt, um vor allem gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Der Zug begann um 13 Uhr am Hauptbahnhof und kam gut eineinhalb Stunden später langsam am Karmeliterplatz an. Von Damen im Pelzmantel über Familien und Menschen mit QAnon-Flaggen waren die unterschiedlichsten Demonstranten mit dabei.