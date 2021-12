6000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Innsbruck

Einigen Zulauf erfahren hat eine Corona-Demonstration in Innsbruck am Sonntagnachmittag. Nach bisherigen Schätzungen gingen an die 6000 Menschen auf die Straße, sagte ein Polizeisprecher der APA. Die Demo sei friedlich verlaufen, hieß es. An der Versammlung nahm auch Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger teil, der am Landhausplatz eine Rede hielt.