Mordprozess: „Wir wollen ihm in die Augen schauen“

Victorias Vater droht somit das schlimmste Urteil, das in Österreich verhängt werden kann: lebenslang, plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. „Aber keine Strafe“, so Marija M.s Mutter, „kann so fürchterlich sein wie das Leid, das ich durch den Tod meiner Tochter durchmache.“