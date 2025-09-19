Ljubljana nach Sieg in Graz weiter Tabellenführer!

Der KAC geriet beim Liga-Neuling in Budapest 0:2 in Rückstand (26.), schaffte noch im Mitteldrittel den Gleichstand und setzte sich schließlich noch klar mit 6:2 durch. Mathias From steuerte zwei Tore und zwei Assists bei. Die Vienna Capitals gingen zu Hause gegen die Black Wings mit einem 1:4-Rückstand in die erste Pause, drehten danach aber auf. Die Wiener stellten im Mittelabschnitt auf 5:5 und feierten schließlich den ersten Saisonsieg in regulärer Spielzeit. Sieben verschiedene Spieler erzielten die Caps-Tore. Die Pioneers Vorarlberg verloren auch ihr drittes Spiel, zu Hause unterlagen sie HCB Südtirol 0:6.