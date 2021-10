Ex-Freundin getötet: Anklage gegen Bierwirt steht

Albert L. hatte die Mutter seiner beiden Kinder in ihrer Wohnung mit zwei Pistolenschüssen regelrecht hingerichtet. Nachdem es die 35 Jahre alte Krankenschwester endlich geschafft hatte, den gewalttätigen Mann zu verlassen. Obwohl Nachbarn auf Besuch waren, zog er eine Waffe und schoss der Frau laut Anklage gezielt auf den Oberschenkel und in den Kopf. Danach setzte sich der 43-Jährige in den Innenhof der Wohnhausanlage und trank Alkohol, bis die Polizei eintraf.