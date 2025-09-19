Heimstart verhaut! „Dürfen Tore so nicht kriegen“

Brand aus

Doch Laibach schien ein probates Mittel gegen die Flammen gefunden zu haben und erzielte auch den Ausgleich. Die Reaktion der Grazer? Sie gaben wieder deutlich mehr Gas. Und im Schlussdrittel ließen sie das Feuer neu aufflammen, gingen durch Lukas Kainz in Führung. Auf den neuerlichen Ausgleich hatte Josh Currie mit einem Zaubertor die passende Antwort: Er ließ die gesamte Abwehr samt Goalie im Alleingang aussteigen und sorgte fürs 3:2. Die Fans bedankten sich artig mit einem „Steht auf, wenn ihr Grazer seid!“ Doch die Slowenen glichen ein drittes Mal aus. Eine Verlängerung musste her. In dieser sorgte jedoch Laibach für „Brand aus“ bei den Grazern. „Sehr ärgerlich. Diese Gegentore dürfen wir so nicht kassieren“, fauchte Trainer Harry Lange.