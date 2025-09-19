Forscher fischen neues Rekordvirus aus dem Pazifik

Viren könnten Ökosystem im Gleichgewicht halten

Parallel dazu entdeckte ein Forscherteam in globalen Ozeandaten 230 bislang unbekannte Riesenviren. Viele dieser Viren besitzen Gene, die normalerweise nur in Zellen vorkommen – etwa für Photosynthese oder den Kohlenstoffstoffwechsel. Das deutet darauf hin, dass Riesenviren ihre Wirtsorganismen auf komplexe Weise beeinflussen und möglicherweise das Gleichgewicht in marinen Ökosystemen steuern.