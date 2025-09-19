Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein

NATO-Maschinen mussten aufsteigen

Laut estnischer Regierung lagen für die Flugzeuge keine Flugpläne vor, ihre Transponder waren abgeschaltet, und sie standen nicht in Funkkontakt mit der Flugsicherung. Erst nach dem Start von italienischen F-35-Jets im Auftrag der NATO zogen sich die russischen Maschinen zurück.