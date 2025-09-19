Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein

Estland hat am Freitag einen ranghohen russischen Diplomaten einbestellt, nachdem drei russische MiG-31-Kampfflugzeuge unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen waren. Nach Angaben des estnischen Außenministeriums hielten sich die Maschinen zwölf Minuten über dem Finnischen Meerbusen auf.
Außenminister Margus Tsahkna sprach von einem „beispiellos dreisten Eingriff“. Russland habe den estnischen Luftraum in diesem Jahr bereits viermal verletzt, betonte er. Besonders schwerwiegend sei jedoch der aktuelle Vorfall, da gleich drei Kampfjets beteiligt gewesen seien.
NATO-Maschinen mussten aufsteigen
Laut estnischer Regierung lagen für die Flugzeuge keine Flugpläne vor, ihre Transponder waren abgeschaltet, und sie standen nicht in Funkkontakt mit der Flugsicherung. Erst nach dem Start von italienischen F-35-Jets im Auftrag der NATO zogen sich die russischen Maschinen zurück.
Das estnische Außenministerium übergab dem Geschäftsträger der russischen Botschaft noch am selben Tag eine Protestnote. Der Vorfall gilt als ernste Eskalation an der Ostflanke des Bündnisses.
Die nächste russische Provokation
Der Luftraumverstoß ereignete sich nur wenige Tage, nachdem mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Westliche Vertreter hatten erklärt, Moskau teste damit die Entschlossenheit der NATO. Tsahkna forderte eine rasche Verschärfung des politischen und wirtschaftlichen Drucks auf Russland.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.