„Beispiellos dreist“

Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein

Außenpolitik
19.09.2025 16:52
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum unterwegs.(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT)

Estland hat am Freitag einen ranghohen russischen Diplomaten einbestellt, nachdem drei russische MiG-31-Kampfflugzeuge unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen waren. Nach Angaben des estnischen Außenministeriums hielten sich die Maschinen zwölf Minuten über dem Finnischen Meerbusen auf.

Außenminister Margus Tsahkna sprach von einem „beispiellos dreisten Eingriff“. Russland habe den estnischen Luftraum in diesem Jahr bereits viermal verletzt, betonte er. Besonders schwerwiegend sei jedoch der aktuelle Vorfall, da gleich drei Kampfjets beteiligt gewesen seien.

NATO-Maschinen mussten aufsteigen
Laut estnischer Regierung lagen für die Flugzeuge keine Flugpläne vor, ihre Transponder waren abgeschaltet, und sie standen nicht in Funkkontakt mit der Flugsicherung. Erst nach dem Start von italienischen F-35-Jets im Auftrag der NATO zogen sich die russischen Maschinen zurück.

Das estnische Außenministerium übergab dem Geschäftsträger der russischen Botschaft noch am selben Tag eine Protestnote. Der Vorfall gilt als ernste Eskalation an der Ostflanke des Bündnisses.

Die nächste russische Provokation
Der Luftraumverstoß ereignete sich nur wenige Tage, nachdem mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Westliche Vertreter hatten erklärt, Moskau teste damit die Entschlossenheit der NATO. Tsahkna forderte eine rasche Verschärfung des politischen und wirtschaftlichen Drucks auf Russland.

