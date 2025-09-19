Vorteilswelt
Knallharte Analyse

Ex-Coach Löw: Deutschland nicht in der Weltspitze!

Fußball International
19.09.2025 20:28
Joachim Löw
Joachim Löw(Bild: AFP/APA/POOL/Alex Grimm)

Auch wenn er nicht unbedingt zu den allergrößten Lautsprechern in der Branche gehören mag, in der Frage der aktuellen Stellung von Deutschlands Fußball-Nationalteam nimmt sich Weltmeister-Coach Joachim Löw kein Blatt vor den Mund!

0 Kommentare

Wenige Monate vor dem Beginn der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika konstatiert der inzwischen 65-Jährige knallhart. „Wir brauchen noch ein paar Lösungen, um wieder ganz in der Weltspitze zu sein. Da sind wir derzeit nicht!“

„... das macht es nicht immer so einfach!“
Völlig ausschließen will Löw den Gewinn des Weltmeister-Titels im nächsten Sommer zwar nicht, wie er im Interview mit RTL/ntv erklärte, aber „die Mannschaft ist immer noch ein wenig im Umbruch, das macht es nicht immer so einfach“.

Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: AP)

„ ...ein sehr innovativer Trainer mit vielen guten Ideen!“
Als Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann will Löw seine Worte im Übrigen nicht verstanden wissen. Dieser sei „ein sehr innovativer Trainer mit vielen guten Ideen. […] Julian mit seinem Team und Rudi Völler (Direktor der A-Nationalmannschaft) machen das schon sehr, sehr gut“.

Er glaube, dass die Verantwortlichen in „Richtung WM noch ein paar Stellschrauben drehen und dann hoffentlich ein gutes Turnier spielen können“.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
