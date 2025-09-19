Lkw-Gespann hebt ab und landet in Maisacker

Spektakulärer Abflug eines Schwerfahrzeugs in der Südoststeiermark: Ein Lenker verlor am Freitag in St. Peter am Ottersbach die Kontrolle über seinen Futtermittel-Lkw mit Anhänger, der seitlich in einem Maisacker zu liegen kam.
Der Unfall geschah am Vormittag auf der L203 zwischen St. Peter und Wittmannsdorf. Wie der zuständige Feuerwehrverband berichtet, rückten sechs Wehren mit sieben Fahrzeugen und nicht weniger als 39 Einsatzkräften zur Bergung aus.
Mühsame Bergungs- und Aufräumarbeiten
Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. So musste etwa ausgelaufener Biodiesel gebunden bzw. aufgesaugt werden, außerdem wurde Erdreich abgetragen und entsorgt. Die geladenen Futtermittel wurden umgepumpt.
Bergung und Abtransport des verunglückten Lkw erfolgte mittels Spezialkran, die Landesstraße war für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Der Lenker hatte Glück und blieb bei dem schweren Unfall unverletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.