Ex-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere

Der zuletzt beim LASK unter Vertrag gestandene Jérôme Boateng hat seine Karriere als Fußball-Profi für beendet erklärt!
Das verkündete der Weltmeister von 2014 über die sozialen Medien. „Der Fußball hat mir viel gegeben“, sagte der 37-Jährige in einem Video, das Bilder und Ausschnitte seiner Laufbahn zeigt. „Ich habe gelernt, gewonnen und verloren.“ Nun sei es an der Zeit weiterzuziehen.
Der Gewinn des WM-Titels mit Deutschland vor elf Jahren in Brasilien war der größte Erfolg in der Karriere des gebürtigen Berliners. Mit dem FC Bayern München, für den er zehn Jahre spielte, gewann der Defensivmann neun deutsche Meistertitel, zweimal die Champions League und fünfmal den DFB-Pokal.
14 zumeist kurze Pflichtspiel-Einsätze beim LASK
Nachdem er die Münchner 2021 verlassen hatte, wurde es sportlich ruhiger um Boateng. Er spielte noch für Olympique Lyon, Salernitana und zuletzt für die Linzer. Sein Vertrag beim LASK wurde im Sommer nach nur 14 zumeist kurzen Pflichtspiel-Einsätzen vorzeitig aufgelöst.
