„Fahr weiter!“

Peinlich! Sainz fährt in Baku in die falsche Box

Formel 1
19.09.2025 21:51
Carlos Sainz
Carlos Sainz(Bild: Krone KREATIV/GEPA; x.com/f1/)

Ist das schon eine Bewerbung für die kommende Saison gewesen oder hat er’s einfach nicht so mit den verschiedenen Blau-Tönen der beiden Teams? Carlos Sainz sorgte im Training für den Großen Preis von Aserbaidschan am Freitag jedenfalls für den Lacher des Tages – als er als Fahrer des Williams-Teams einfach mal so in die Box der Konkurrenz von Alpine fuhr und dort offensichtlich auf Betreuung wartete …

Wie Bilder der Onboard-Kamera zeigen, bremste sich der Spanier zwar punktgenau zwischen bereitstehenden Mechanikern ein, aber es waren schlichtweg nicht seine.

„Du bist in der Alpine-Box! Fahr weiter!“
Keiner tat einen Handgriff am Wagen und kurz nachdem Sainz seinen Motor abgestellt hatte, kam über Funk auch die Auflösung: „Du bist in der Alpine-Box! Fahr weiter!“ Mehr als ein verlegenes „Yeah“ kam dem sonst so wortgewaltigen Spanier in der Folge nicht mehr über die Lippen …

In den beiden Freitags-Trainings erreichte Sainz übrigens die Plätze 8 und 11 – ob er als Fahrer von Alpine mehr Freude gehabt hätte, ist unwahrscheinlich, landeten Pierre Gasly und Franco Colapinto doch in der 1. Einheit auf den letzten Plätzen und auch im 2. Training nur auf dem 16. und 20. Platz ...

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
