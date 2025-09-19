Peinlich! Sainz fährt in Baku in die falsche Box

Ist das schon eine Bewerbung für die kommende Saison gewesen oder hat er’s einfach nicht so mit den verschiedenen Blau-Tönen der beiden Teams? Carlos Sainz sorgte im Training für den Großen Preis von Aserbaidschan am Freitag jedenfalls für den Lacher des Tages – als er als Fahrer des Williams-Teams einfach mal so in die Box der Konkurrenz von Alpine fuhr und dort offensichtlich auf Betreuung wartete …