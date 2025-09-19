Wilde Verfolgungsjagd in Wien endet im hohen Gras

Ein gestohlenes Auto, vier junge Männer ohne Führerschein und eine wilde Verfolgungsjagd bis ins hohe Gras. Donnerstagfrüh rückte die Polizei in Wien-Floridsdorf zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz aus.
Gegen 5 Uhr fiel den Beamten ein Auto auf, das gleich mehrfach gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung verstoßen hatte. Bei der Abfahrt von der A22 im Bereich Floridsdorfer Brücke wurde das Fahrzeug schließlich gestoppt.
Viele offene Fragen
Im Wagen saßen vier junge Männer: ein 19-Jähriger am Steuer sowie drei 17-Jährige. Schnell stellte sich heraus, dass keiner der vier der Besitzer des Fahrzeugs war. Auf die Frage, wem das Auto gehört, machten das Quartett widersprüchliche Angaben.
Flucht ins hohe Gras
Als die Situation aufflog, ergriff der Lenker plötzlich die Flucht zu Fuß in Richtung Neue Donau. Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 19-Jährigen nach kurzer Zeit im hohen Gras festnehmen.
Währenddessen nutzten die drei Mitfahrer die Chance, flüchteten mit dem Auto und entkamen trotz sofort eingeleiteter Fahndung. Pikant: Keiner der Beteiligten besitzt eine gültige Lenkberechtigung. Weitere Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.