In Container vergewaltigt: Zwei weitere Opfer

Knalleffekt im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellencontainer im Wiener Bezirk Floridsdorf: So soll es mindestens zwei weitere Opfer geben!
Wie berichtet, war die 28-Jährige am 4. September um 5 Uhr schwer alkoholisiert bei einem Afterhour-Lokal auf der Rechten Wienzeile zu einem 53-jährigen Taxler ins Auto gestiegen. Auf dem Weg nach Hause legte der Fahrer einen Umweg nach Floridsdorf ein.
Bei der Hofherr-Schrantz-Gasse betraten die beiden die Baustelle und stiegen über eine Leiter in einen Container. Dort soll der 53-Jährige seinem Opfer Kokain und ein Getränk gegeben haben. Ab diesem Zeitpunkt hat die Frau keine Erinnerungen mehr.
Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 53-Jährige in diesem Zeitraum an ihr vergangen haben soll. Danach brachte er die Frau heim. Als das mutmaßliche Opfer am nächsten Tag Verdacht schöpfte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige.
Drei weitere Frauen meldeten sich
Nach einem Zeugenaufruf der Polizei meldeten sich drei weitere Frauen. Zwei von ihnen sollen Ähnliches erlebt haben. Bei der dritten Person muss noch geklärt werden, ob es sich um ein Opfer oder einen Zeugen handelt, so die Exekutive am Freitagabend.
Die neuen Erkenntnisse werden vom Landeskriminalamt geprüft. Der tatverdächtige 53-Jährige soll dort – nach bisherigem Ermittlungsstand – auch weitere Sexualdelikte begangen haben. Laut Angaben von Anrainern soll der Verdächtige dort öfters mit Frauen gesehen worden sein.
Verdächtiger auf freiem Fuß angezeigt
Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Er war noch am Donnerstag auf freiem Fuß angezeigt worden.
Weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich zu melden.
Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) beim Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.
