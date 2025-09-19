Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blutbad im Gemeindebau

Nach Schüssen: Auch 24-jährige Tochter verstorben

Wien
19.09.2025 09:11

Nach dem schrecklichen Familiendrama in Wien-Leopoldstadt ist nun auch die 24-jährige Tochter an ihren Verletzungen im Spital verstorben. Der 44-jährige Vater soll zuvor seine gleichaltrige Ehefrau erschossen, seine Tochter schwer verletzt und anschließend sich selbst gerichtet haben. 

0 Kommentare

Die Nachbarn alarmierten Dienstagabend die Polizei. Die eintreffenden Beamten wurden auf der Straße auf den Täter aufmerksam, der, als sie ihn aufforderten, stehenzubleiben, mit einer Waffe auf sie zielte und schoss. Ein Polizist erwiderte das Feuer, woraufhin der 44-Jährige mit einem weißen Mercedes flüchtete und dann in der Nähe stoppte. Der 44-Jährige wurde tot in seinem Auto gefunden, die Waffe lag neben ihm.

Obduktion soll Aufschluss geben
Die Ermittlungen zu der Bluttat in Wien-Leopoldstadt laufen weiter auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt hat die Spurensicherung übernommen, eine Obduktion von Nenad M. soll nun klären, ob er sich selbst erschoss oder bei dem Schusswechsel mit der Polizei tödlich getroffen wurde.

Eltern lebten getrennt
Ein 26-Jähriger – es soll sich um den Freund der 24-jährigen Frau handeln – wurde ebenfalls von Kugeln getroffen, er konnte jedoch kurz nach der Tat auf eine Normalstation verlegt werden. Die Eltern der jungen Frau lebten getrennt, eine Scheidung stand bevor. Laut Polizei wollte der Serbe persönliche Sachen aus der Wohnung in der Vorgartenstraße holen, als es zum Streit kam. Drei Kinder – ein Neugeborenes, ein Zweijähriges und eine 15-Jährige – mussten die Bluttat mit ansehen.

(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: zVg)

Schusswaffe trotz Waffenverbot
Trotz eines bestehenden Waffenverbots hatte der 44-Jährige illegal eine Schusswaffe in seinem Besitz. Der Freund (26) der Tochter konnte mittlerweile vernommen werden. Hinweise auf das Tatmotiv gibt es bereits: Eifersucht und die Trennung.

Hier finden Sie Hilfe

  • In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at
  • Beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
  • Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/
  • Beim 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
  • Beim Frauenhaus-Notruf unter 057722
  • Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217;
  • Polizei-Notruf: 133

Kinder in Obhut der Tante
Die drei Kinder, die die Tat mitansehen mussten, stehen nun im Mittelpunkt der Behörden. Die Tante übernimmt vorerst deren Betreuung. Die Jugendhilfe spricht von „Sicherheit und Stabilität“, die den Minderjährigen jetzt vorrangig gegeben werden sollen.

Lesen Sie auch:
Gegen den mutmaßlichen Schützen lag ein Waffenverbot vor. Schon vor dem tödlichen Angriff gab es ...
Blutbad in Wien
Ehefrau getötet: Täter war Polizei längst bekannt
18.09.2025
Auch Tochter verletzt
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
16.09.2025
Scheidung stand bevor
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
17.09.2025

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienLeopoldstadt
LKAPolizei
FamiliendramaVaterObduktionElternKinderFrauen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.507 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.613 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
132.270 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1612 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1243 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1031 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
Mariahilfer Straße
Asiatische Händler erobern größte Einkaufsmeile
Live im Gasometer
Jazeek: Hype, Hits und hysterische Teenies
Blutbad im Gemeindebau
Nach Schüssen: Auch 24-jährige Tochter verstorben
Fläche liegt brach:
Brigittenauer Bauland birgt ein düsteres Geheimnis
Personalaufstockung
Mehr Deutsch-Nachhilfe in Wiens Kindergärten nötig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf