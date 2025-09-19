Nach Schüssen: Auch 24-jährige Tochter verstorben

Eltern lebten getrennt

Ein 26-Jähriger – es soll sich um den Freund der 24-jährigen Frau handeln – wurde ebenfalls von Kugeln getroffen, er konnte jedoch kurz nach der Tat auf eine Normalstation verlegt werden. Die Eltern der jungen Frau lebten getrennt, eine Scheidung stand bevor. Laut Polizei wollte der Serbe persönliche Sachen aus der Wohnung in der Vorgartenstraße holen, als es zum Streit kam. Drei Kinder – ein Neugeborenes, ein Zweijähriges und eine 15-Jährige – mussten die Bluttat mit ansehen.