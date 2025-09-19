Angeklagter: „René Benko war in Zelle neben mir“

Tagtäglich verfolgt die „Krone“ Gerichtsverhandlungen im Land, trifft dabei auf Opfer, Zeugen und Täter. Zuletzt auf einen Angeklagten, der in der Prozesspause von seinen Hafterfahrungen berichtete. Er sei in den Tagen, die er in der Justizanstalt Josefstadt verbracht hat, im sogenannten „Keller“ untergebracht gewesen. Das ist die Sicherheitsabteilung des Grauen Hauses, die eigentlich im Erdgeschoß ist und in der es auch „normale“ Hafträume, meist Einzelzellen, gibt. Der „Krone“ erzählt der Mann, dass er einen prominenten Zellennachbarn hatte: „René Benko war in der Zelle neben mir“, behauptet er.