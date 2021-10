„Brandgefährlich“: Die kranke Psyche des Bierwirts

Die Tat glich einer Hinrichtung

Albert L., jener „Bierwirt“, der bereits 2018 für Schlagzeilen gesorgt hat; wegen obszöner Nachrichten, die er an Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen, über soziale Medien verschickt hatte. Albert L., jener 42-Jährige, der am 29. April Marija M. (35), die Mutter seiner beiden Kinder, in ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau mit zwei Pistolenschüssen regelrecht hingerichtet hat. Nachdem es die Krankenschwester endlich geschafft hatte, den gewalttätigen Mann zu verlassen.