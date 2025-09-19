Vorteilswelt
Waren die Headliner

Fans in Sorge: Wiener Wahnsinn sagt Auftritt ab

Wien
19.09.2025 21:31
Nur Minuten vor dem geplanten Auftritt wurde der Gig gecancelt – „aus gesundheitlichen Gründen“.
Nur Minuten vor dem geplanten Auftritt wurde der Gig gecancelt – „aus gesundheitlichen Gründen“.(Bild: Lukas Beck)

Wiener Wahnsinn wären die Headliner am Ottakringer Kirtag gewesen, der am Freitagabend startete. Nur kurz vor dem geplanten Auftritt allerdings kam die Absage. Fans sind nun in Sorge.

„Aus gesundheitlichen Gründen“ – hieß es in einer Ansprache an die wartenden Fans beim Kirtag – könne das Konzert nicht stattfinden. „Es war alles schon aufgebaut“, schilderte eine Besucherin der „Krone“, die uns auch ein Foto zur Verfügung stellte, das die Vor-Vor-Band Marc Miner & Last Heroes zeigt, die bereits am frühen Abend aufgetreten war. Nach der Bekanntgabe des Ausfalls von Wiener Wahnsinn unterhielten sie das Publikum nach DJ Alex List am Abend dann ein weiteres Mal.

An den Drums ist zu sehen, dass bereits bei der Vor-Vor-Band alles für Wiener Wahnsinn ...
An den Drums ist zu sehen, dass bereits bei der Vor-Vor-Band alles für Wiener Wahnsinn bereitstand.(Bild: zVg)

2023 und 2024 war Wiener Wahnsinn eines der Highlights des Ottakringer Kirtages gewesen, der noch bis Sonntag stattfindet. Acht Fahrgeschäfte, neun Livebands, 23 Gastronomiestände und rund 30 Stunden Bühnenprogramm erwarten die 35.000 Besucherinnen und Besucher zum Open-Air-Event, das das größte Wiens nach dem Donauinselfest ist. Bürgermeister Michael Ludwig nahm am Nachmittag den Bieranstich vor.

Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Heike Reinthaller-Rindler
Wien
