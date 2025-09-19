Fans in Sorge: Wiener Wahnsinn sagt Auftritt ab

„Aus gesundheitlichen Gründen“ – hieß es in einer Ansprache an die wartenden Fans beim Kirtag – könne das Konzert nicht stattfinden. „Es war alles schon aufgebaut“, schilderte eine Besucherin der „Krone“, die uns auch ein Foto zur Verfügung stellte, das die Vor-Vor-Band Marc Miner & Last Heroes zeigt, die bereits am frühen Abend aufgetreten war. Nach der Bekanntgabe des Ausfalls von Wiener Wahnsinn unterhielten sie das Publikum nach DJ Alex List am Abend dann ein weiteres Mal.