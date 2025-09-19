Russische Drohungen gegen Österreich kein Zufall

Auch den Zeitpunkt der Drohungen hält Kammel für absichtlich gewählt – wegen jüngster politischer Diskussionen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte etwa in Alpbach erklärt, man könne „nicht neutral sein angesichts einer derartigen Bedrohung“, wie sie der Ukraine-Krieg darstelle. Sie sprach sich für eine europäische Armee aus, aber nicht für einen NATO-Beitritt.