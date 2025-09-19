Vorteilswelt
Echtzeit-Einblicke

Wiener Polizei zeigt Alltag 12 Stunden lang live

Wien
19.09.2025 13:16
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Auch in diesem Jahr läuft in Wien der sogenannte „Twitter-Marathon“ der Polizei – und auch dieses Mal ist die Aktion #12hWien ein echtes Social-Media-Spektakel. Seit Freitagmittag, Punkt 12 Uhr, geben die Einsatzkräfte auf Social Media in Echtzeit Einblick in ihre Arbeit.

Unterstützt wird die Exekutive diesmal von den Wiener Linien. Gemeinsam wollen sie mit einer Flut an Postings zeigen, was an einem ganz normalen Tag in einer Millionenstadt passiert – vom Verkehrsunfall bis zum Großeinsatz.

Einblick in den Alltag
Neben kurzen Textmeldungen werden auch heuer wieder zahlreiche Fotos, Stories und Reels veröffentlicht. Ziel ist es, die Bevölkerung an den Einsätzen teilhaben zu lassen und gleichzeitig das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen sichtbar zu machen.

Live auf Social Media mitverfolgen
Von 12 bis 24 Uhr können Interessierte live miterleben. Mitverfolgt werden kann das Ganze auf dem „X“-Kanal der Landespolizeidirektion Wien (@LPDWien) sowie auf Bluesky (@lpdwien.bsky.social). Aus Sicherheitsgründen werden keine exakten Einsatzorte preisgegeben.

Wien
