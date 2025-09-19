Vorteilswelt
Bizarrer Vorwurf

Hat China die Gehirn-Daten von Leclerc geklaut?

Formel 1
19.09.2025 18:01
Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

Er mag zwar angesichts des gerade stattfindenden Grand Prix von Aserbaidschan anderes im Schädel haben, aber Charles Leclerc könnte das Opfer eines heimtückischen Angriffs auf sein Gehirn geworden sein!

Laut jüngsten Recherchen soll China die Gehirn-Daten mehrerer Top-Stars der Sport-Welt – darunter Tennis-Ass Jannik Sinner, Ski-Heldin Mikaela Shiffrin und eben der Ferrari-Fahrer – gestohlen haben.

Ausgangspunkt des Datendiebstahls sei laut dem Journalisten Pablo Torre das Fitness-Stirnband „FocusCalm“, das Sportler dafür verwenden, um ihre Gehirn-Tätigkeit zu überwachen und um Erholungs- sowie Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: AP/Altaf Qadri, APA/AFP/Giuseppe CACACE)

„Von der Kommunistischen Partei Chinas finanziert“
„BrainCo“, das Unternehmen hinter „FocusCalm“, sei zwar in den USA gegründet worden, werde aber „seit rund 10 Jahren von der Kommunistischen Partei Chinas finanziert und hat gerade kürzlich erst seinen Hauptsitz nach China verlegt“.

Und nun habe China die Sicherheitsbarrieren des Geräts durchbrechen können – um die erlangten Daten dazu zu nutzen, um die „Soldaten der Zukunft“ zu trainieren, so Journalist Torre.

Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: APA/AFP/Andrej ISAKOVIC)

Daten-Diebstahl soll unmöglich sein
„BrainCo“ dementierte die Vorwürfe übrigens umgehend – die Daten verblieben demnach stets direkt auf dem Fitness-Stirnband des jeweiligen Nutzers. Darüber hinaus würden sie regelmäßig gelöscht. Ein Daten-Diebstahl sei von daher unmöglich ...

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
