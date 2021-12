Für heuer hat es sich wegen Corona „ausgewalzt“

Die fünfte Jahreszeit ist eigentlich in vollem Gange und die Zeit sich in Schale zu werfen, steht bereits vor der Tür. Wenn da nicht die Pandemie mit all ihren Folgen wäre. Bereits zum zweiten Mal wird dem freudigen Treiben ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht. Dabei ist die Wiener Ballsaison ist ein echter Wirtschaftsfaktor: Alleine in der Bundeshauptstadt erwirtschaften die Bälle 150 Millionen Euro an Umsatz pro Saison.