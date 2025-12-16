Olympia-Duo verheimlicht Fans acht Jahre Beziehung

Überraschende Liebes-News aus der Leichtathletik! Michelle Jenneke, eine der bekanntesten australischen Sportlerinnen, hat sich verlobt. Und zwar mit einem Mann, mit dem sie bereits seit über acht Jahren „heimlich“ zusammen ist.
Die 32-jährige Hürdenläuferin teilte auf Instagram erstmals private Einblicke und präsentierte strahlend ihren Verlobungsring. Eng an sie geschmiegt: 400-Meter-Läufer Alex Beck, ebenfalls australischer Leichtathlet. „8,5 Jahre in der Mache“, schrieb Jenneke knapp zu dem Beitrag und sorgte damit für großes Staunen bei ihren Fans.
Denn: Von einer Beziehung der beiden war bislang nichts bekannt. Weder auf Jennekes noch auf Becks Social-Media-Profilen gab es zuvor gemeinsame Fotos. Lediglich gegenseitige Likes und Markierungen deuteten eine Verbindung an. Umso größer fiel nun die Überraschung aus.
Zahlreiche Sportstars gratulierten dem frisch verlobten Paar, darunter Stabhochspringerin Alysha Newman und Hochsprung-Weltmeisterin Nicola Olyslagers. Jenneke selbst war bei den Olympischen Spielen 2016 und 2024 am Start, Beck nahm 2020 in Tokio teil.
Die Australierin zählt seit Jahren zu den Publikumslieblingen der Leichtathletik – nicht zuletzt wegen ihres legendären Warm-up-Tanzes vor Hürdenrennen.
Sturz bei Olympia 2024
Sportlich verliefen die Olympischen Spiele 2024 für sie jedoch bitter: Nach einem Sturz im Vorlauf kämpfte sie sich zwar noch ins Ziel, scheiterte später aber endgültig. Erst danach wurde ein Riss der Oberschenkelmuskulatur bekannt, der sie zu einer längeren Pause zwang.
Inzwischen ist Jenneke wieder zurück auf der Bahn und scheint auch abseits des Sports ihr ganz persönliches Glück gefunden zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.