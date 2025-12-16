„Nicht unmöglich, dass ich nach WM Teamchef bin!“

Wie der – sichtlich noch immer von seinem im Sommer und Herbst operierten Sprunggelenk behinderte – Deutsche bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV erklärte, bestehe zwar keine Eile und es gebe auch keine klare Tendenz, aber: „Es ist nicht unmöglich, dass ich auch noch nach der Weltmeisterschaft noch Nationaltrainer bin.“