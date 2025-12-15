Handel freut sich über „Umdenken beim Christkind“

Beschenkte können sich demnach auf Geschenke freuen, über die sich das Christkind mehr Gedanken als früher gemacht hat: „Dass die Leute irgendwas kaufen, nur damit sie etwas haben, das gibt es nicht mehr.“ Auch die Zahl von Last-Minute-Käufern nehme ab, Gumprecht glaubt an entspanntes Einkaufen auch noch in der letzten Einkaufswoche vor dem Fest, „noch dazu, wo die Tage heuer günstig fallen“: In den letzten drei Tagen vor Weihnachten schlage die Stunde der Delikatessenhändler und „Genusseinkäufer“.