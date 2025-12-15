Für neuen Platz braucht es noch viel Fantasie

Der graue Julius-Tandler-Platz vor dem Franz-Josefs-Bahnhof wurde jetzt zur „Wohlfühloase“ umgestaltet. Davon ist aber noch nicht viel zu sehen.
Er gilt als einer der hässlichsten Plätze in der ganzen Stadt, nicht nur für Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ): der graue Julius-Tandler-Platz vor dem Franz-Josefs-Bahnhof. In den letzten eineinhalb Jahren wurde er großflächig umgestaltet.
Jahrzehntelang war der Verkehrsknotenpunkt am Alsergrund vor allem für die sichtbare Obdachlosen-, Alkohol- und Drogenszene bekannt. Und als Treffpunkt für zwielichtige Gestalten. Mit der Umgestaltung soll sich hier das Sicherheits- und Aufenthaltsgefühl verbessern. Denn „auch das Publikum soll sich jetzt verändern“, wie Sima betonte.
Gemeinsam mit Alsergrund-Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) und Neos-Klubobfrau Selma Arapovic präsentierte sie am Montagvormittag den umgestalteten Bahnhofsvorplatz. Für den es aber noch ziemlich viel Fantasie braucht.
Denn die neuen Grünflächen schauen noch ziemlich karg-winterlich aus. Im Frühjahr soll hier dann aber alles aufblühen. Die bisherige Asphaltwüste konnte gerade einmal 21 (!) Quadratmeter Grünfläche vorweisen. Sie wurde jetzt auf 2140 Quadratmeter verhundertfacht. 46 neuen Bäume, darunter 5 XL-Bäumen, Sessel, Bänke, Wasserspiele und Baldachine sollen aus dem Julius-Tandler-Platz eine „Wohlfühloase“ machen.
Ein Highlight ist die neue, durchgehende, 1,2 Kilometer lange Radverbindung vom Gürtel bis zur Friedensbrücke. Bei der Umgestaltung der Bahnhofsvorplätze sind als Nächstes übrigens der Hauptbahnhof und der Franz-Jonas-Platz dran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.