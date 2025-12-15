Für neuen Platz braucht es noch viel Fantasie

Denn die neuen Grünflächen schauen noch ziemlich karg-winterlich aus. Im Frühjahr soll hier dann aber alles aufblühen. Die bisherige Asphaltwüste konnte gerade einmal 21 (!) Quadratmeter Grünfläche vorweisen. Sie wurde jetzt auf 2140 Quadratmeter verhundertfacht. 46 neuen Bäume, darunter 5 XL-Bäumen, Sessel, Bänke, Wasserspiele und Baldachine sollen aus dem Julius-Tandler-Platz eine „Wohlfühloase“ machen.