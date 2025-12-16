Das essen die Österreicher am Heiligen Abend

43 Prozent der Österreicher müssen sich über das Weihnachtsessen nicht mehr den Kopf zerbrechen: Bei ihnen gibt es traditionell immer die gleiche Speise am Heiligen Abend. Der Hauptgrund für das immer gleiche Weihnachtsmenü ist die Familientradition, die damit weitergeführt wird. Ein Viertel der Österreicher überzeugt aber einfach die festliche Stimmung des Gerichts. Das zeigt eine Befragung von Integral Markt- und Meinungsforschung für iglo Österreich, bei der rund 1000 Österreicher nach ihrer Meinung gefragt wurden.