Ludwig: „Demos vor Spitälern gehören verboten“

„Personal wird auch an der Arbeit gehindert“

Der Bund habe die Entscheidungen an die Länder delegiert. „Wir haben andere Umstände als Tirol. Bei uns gibt es viele Pendler aus Ländern mit hohen Inzidenzen.“ Was die Leute generell so verunsichert, sei die Hü-Hott-Politik der Regierung. Was Ludwig besonders ärgert, sind Demonstrationen vor Spitälern. „Personal wird auch an der Arbeit gehindert. Da muss man scharf dagegen vorgehen. Demonstrationen vor Krankenhäusern und Schulen gehören verboten.“