Wien bei Events und Spitalsbesuchen strenger

FFP2-Pflicht in Innenräumen, aber kein 2Gplus

Anders als vor dem Lockdown in Wien geplant, kommt 2Gplus aber nicht in Innenräumen. Dort gilt künftig - so wie in der Bundesverordnung festgehalten - 2G sowie FFP2-Masken-Tragepflicht. Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA erläuterte, liegt das daran, dass Länder regional lediglich Verschärfungen vornehmen können. Man hätte zwar 2Gplus bei Indoor-Veranstaltungen verordnen, die Maskenpflicht aber zugleich nicht lockern können. Test und Maske wollte man den Besucherinnen und Besuchern aber nicht zumuten, wurde betont.