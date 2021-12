„Geht ihm um sich“: Hörl attackiert Ludwig scharf

Obwohl Wien derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aufweist, bleibt die Bundeshauptstadt bei den Öffnungen von Lokalen und Hotels am strengsten. Erst am 20. Dezember sperren Restaurants & Co. auf. Gleich mit Lockdown-Ende am Sonntag öffnen die beiden Hochinzidenz-Bundesländer Vorarlberg und Tirol sowie das Burgenland alle Bereiche.