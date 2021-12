Ludwig: „Letztes Wort noch nicht gesprochen“

Ludwig betonte in seinem Statement, dass das Naturschutzgebiet „nie in Gefahr“ gewesen sei, da der geplante Tunnel 60 Meter unter der Erdoberfläche hätte verlaufen sollen. Aus Gründen des Naturschutzes sei man von dem ursprünglichen Plan abgekommen, eine Brücke an der schmalsten Stelle des Schutzgebiets zu errichten. „Es ist ein Nein zu einem lange entwickelten Projekt.“ Aber in der Causa „ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“. Nun würde die Stadt Wien mithilfe von Juristen den Evaluierungsbericht Gewesslers prüfen.