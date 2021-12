Bewährungsstrafe für Finanz-Betrüger

Ein reumütiges Geständnis legte der 29-Jährige beim Prozess am Donnerstag im Landesgericht Salzburg ab. Schweren gewerbsmäßigen Betrug hatte die Staatsanwaltschaft dem nun in Deutschland lebenden Angeklagten vorgeworfen: Demnach hat er zwischen 2016 und 2019 neun Personen in die Irre geführt, indem er sich als Finanz-Experte ausgegeben und rund 107.000 Euro in hochriskante Finanz-Geschäfte gesteckt hat. Und es war nicht der einzige Vorwurf: Der Niederösterreicher hat auch das Geld seines Ex-Arbeitgebers veruntreut. Als Mitarbeiter eines Elektrofach-Geschäftes kassierte er ab, steckte das Geld der Kunden aber in die eigene Tasche: rund 30.000 Euro.