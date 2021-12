Ohr aus dem 3-D-Drucker

Methode funktioniert auf „einfachem“ Drucker

Für die technische Umsetzung wurde übrigens bewusst ein Consumer 3-D-Drucker (ein Gerät für den Privatgebrauch) gewählt. „Wir wollten nämlich den apparativen wie finanziellen Aufwand möglichst gering halten. So kann diese Technik künftig auch in kleinen Spitälern oder sogar Entwicklungsländern fernab von Laboren, wie sie nur an universitären Großkliniken existieren, angewendet werden“, ist Prof. Hellekes zu Recht stolz. Noch befindet sich die Methode in der Zulassungsphase. Er ist jedoch zuversichtlich, dass diese bereits ab dem Frühjahr/ Sommer 2022 für Patienten in Österreich zur Verfügung steht.