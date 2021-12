Illegales Krypto-Mining: Kraftwerkschef verhaftet

Engpässe bei Stromversorgung auch im benachbarten Kasachstan

Auch das ölreiche Nachbarland Kasachstan, dem es an Energie nicht mangelt, beklagt sich über Engpässe bei der Stromversorgung. Mit schuld waren auch hier Mining-Farmen, die aufgrund hoher Preise an den Kryptomärkten und einem chinesischen Verbot sämtlicher Aktivitäten rund um Bitcoin & Co in Kasachstan einen Boom erlebten.