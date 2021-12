Schon 8500 Parkpickerln für neue Zonen beantragt

Die Online-Beantragung ist einfach und bequem, spart bis zu 10,70 Euro an Verwaltungsgebühren. Das Pickerl wird im Anschluss per Post nach Hause geliefert. Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung fließen in den Ausbau der Öffis. Ab 10. Jänner können Anträge auch persönlich in den Ämtern gestellt werden. Aufgrund der Corona-Regeln ist eine vorherige Terminvereinbarung aber unbedingt erforderlich.