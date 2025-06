Wie der neue Preis für Wiens Öffis berechnet wird

Letztes Wort hat das Rathaus

Ob, wann und wie stark der Preis steigt, wird nicht von den Wiener Linien entschieden. „Ich kann nur an unsere Eigentümerin verweisen“, so Reinagl. Gemeint ist federführend Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Diese soll in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Wiener Linien konkrete Vorschläge ausarbeiten. Reinagl kündigt intensive Gespräche an, betont aber gleichzeitig die soziale Verantwortung des Unternehmens.