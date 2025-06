Charme-Offensive für Wiener Sommerbaustellen

Vor dem Beginn der Sommerbaustellen am letzten Juni-Wochenende – in Wien sind vor allem die U4, die S-Bahn-Stammstrecke und die Ringlinien davon betroffen – brechen die Wiener Linien mit den ÖBB und der ASFINAG eine Lanze für ihre Infrastruktur-Vorhaben: Unter dem Slogan „Baustellen vergehen, Fortschritt bleibt“, weisen alle drei auf den ebenso großen wie unterschätzten wirtschaftlichen Folgenutzen hin.

Milliarden fließen in heimische Unternehmen

Die Wiener Linien etwa haben laut Geschäftsführerin Alexandra Reinagl letztes und dieses Jahr 324 Millionen Euro in Instandhaltung und Modernisierung investiert. Insgesamt wurde dabei laut einer TU-Studie Arbeit für 3200 Beschäftigte garantiert, und das zu fast zwei Dritteln in Wiener Unternehmen. Schon 2024 beauftragten die Wiener Linien nur zum allergeringsten Teil ausländische Firmen, heuer gingen die bisher rund 255 investierten Millionen Euro ausschließlich an heimische Firmen.