Amt kassiert 50 € Gebühr für Parkpickerl-Änderung

Eine starre, an den Problemen des Alltags oft vorbeigehende Verwaltung sorgt immer wieder für Ärger. So auch im Fall einer Wienerin, der eine Kennzeichentafel von ihrem Auto gestohlen worden ist. In der Folge musste sie für ihr neu ausgestelltes - natürlich längst bezahltes - Parkpickerl weitere Gebühren hinblättern.