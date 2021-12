ÖVP: Machtumkehr binnen weniger Stunden

Bundesländer stärker als die Bünde

Traditionell, also in der Zeit vor Sebastian Kurz, hatten in der ÖVP die Länder und die Bünde das Sagen. Jetzt schlägt das Pendel eindeutig in Richtung Länder aus. Die Vergabe der Ministerposten erfolgte großteils nach den Kriterien der Geografie. Einzig Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger profitierte von ihrer Zugehörigkeit zum Bauernbund - die Kärntner Volkspartei ist so schwach, dass sie für niemand ein Rettungsanker ist. Wer gar kein Netzwerk in der Partei hat, musste gehen - Bildungsminister Heinz Faßmann und Außenminister Michael Linhart. Von Letzterem kamen erst in der vergangenen Woche die Umzugskartons aus Paris, wo Linhart Botschafter war, in Wien an.