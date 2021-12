ÖVP: Vieles neu, aber Spiel nach alten Regeln

Eine machttechnische Reise in die Vergangenheit: Die schwarzen Länder geben wieder den Kurs in der ÖVP vor, vom türkisen System Kurz blieben nur einzelne Figuren übrig. Bundeskanzler Karl Nehammer und sein neues Regierungsteam müssen nun Erfolge liefern: in Umfragen, in der Koalition und in der Bewältigung der Corona-Krise.