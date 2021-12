Italien verschärfte erneut seine Corona-Regeln

In unserem Nachbarland Italien sind Montagmitternacht strengere Corona-Restriktionen in Kraft getreten. So gilt dort jetzt erstmals die 2G-Regel für bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens. Demnach dürfen nur noch Geimpfte und Genese zum Beispiel im Innenbereich von Restaurants essen, ins Kino gehen, in Diskotheken feiern oder zu Fußballspielen ins Stadion gehen. Die Regeln sollen zunächst bis zum 15. Jänner gelten, könnten jedoch auch verlängert werden.