Italien: 3G-Regel für öffentliche Verkehrsmittel

"Dies kann eine außerordentliche Gelegenheit sein, einen Schritt mehr in Richtung elektronisches Ticketing zu unternehmen. Wir wollen die Corona-Krise in eine Chance verwandeln, den Sprung in eine fortschrittliche Wirtschaft zu machen.“ In den Zügen, sowohl im Fern- als auch im Regional- und Interregionalverkehr soll die Bahnpolizei Polfer für die Kontrollen der Grünen Pässe zuständig sein, ebenso wie in den Bahnhöfen.