Facebook will Präsidentschaftskandidaten absichern

Das Programm war bereits bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im vergangenen Jahr zum Einsatz gekommen. Unter anderem ist der Zugriff auf mit Facebook Protect gesicherte Nutzerkonten stets doppelt gesichert: Beim Einloggen wird ein Passwort benötigt und zusätzlich ein Code, der etwa per SMS auf das Handy geschickt wird. Protect sieht außerdem eine genaue Beobachtung der fraglichen Konten vor, um „verdächtige Aktivitäten schneller erkennen zu können“. Die Wahl in Frankreich findet im April statt.