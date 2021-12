Kein Weihnachtsfrieden bei den Paketzustellern

Minus bei Paketen erwartet

Die Post will von diesen harten Vorwürfen aber gar nichts wissen. Man habe alleine für die Hochsaison zu Weihnachten 160 Personen mehr in der Zustellung im Einsatz, heißt es. Gleichzeitig gehe man davon aus, dass der diesjährige Dezember merklich unter dem Vorjahr liegen wird – bei Paketen wird sogar ein Minus von 13 Prozent erwartet. „Die Bezahlung erfolgt auf Kollektivvertragsbasis, dazu kommen noch die Zuschläge wie Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge, außerdem gibt es einen Bonus für freiwillige Arbeitseinsätze, etwa am 8. Dezember. Für jedes erfolgreich zugestellte Paket gibt es eine weitere Prämie, die wir für den Dezember noch einmal zusätzlich erhöht haben. Ein langjähriger Mitarbeiter sollte diese Basics eigentlich kennen“, erklärt Konzernsprecher Markus Leitgeb auf Nachfrage.