Interesse an Gurgeltests ist weiter gering

Angebot ist ausreichend

Aktuell beschäftigt die geringe Nachfrage an Gurgeltests über das offizielle Verteilsystem auch die Experten des Landes. Nach der Pannenserie vertrauen die Niederösterreicher ihre Tests eher Apotheken und Ärzten an. „Es kann nicht am Angebot liegen, wir haben die Ausgabemenge ja extrem gesteigert“, so Königsberger-Ludwig. Die Rücklaufquote beträgt aktuell nur magere fünf Prozent.