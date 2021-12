Liams tapferer Kampf gegen die tödlichen Zellen

Lebervenen-Verschluss

Im Dezember 2020 musste Liam sich einer Stammzellen-Transplantation mit Eigenzellen unterziehen. Doch auch die verlief leider nicht komplikationslos. Als lebensgefährliche Folgewirkung stellte sich bei ihm eine Lebervenen-Verschlusskrankheit (VOD) ein. „Er hatte einen ganz schweren Verlauf. Die Hauptschlagader zur Leber hat zugemacht, er war komplett gelb und hat fünf Monate durchgehend künstlichen Sauerstoff benötigt“, erzählt die Mutter. Bis Ende April waren beide durchgehend im Spital. Liams Blutplättchen waren so zerstört, dass er 33 Thrombozyten- und 27 Blutkonserven benötigt hat. In der Zeit erlitt er auch zwei Atemstillstände, von denen er sich aber gut erholte. „Er ist so ein Kämpfer und hat einen unglaublichen Lebenswillen“, betont Mama Julia.