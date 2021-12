Ausrüstung gespendet: Helme aus NÖ für Portugal

Internationale Wege

„Schon während der Anschaffungsphase der neuen Helme war es uns ein Anliegen, die alten Teile nach Möglichkeit einer Feuerwehr zu spenden, die noch Verwendung für die Schutzausrüstung hat“, erklärt das Kommando der Florianis. Und diese war auch rasch gefunden: Via Aufruf auf einer Feuerwehrplattform fanden die Gallet-F1-Helme ihren Weg nach Portugal zu den Kameraden der Bombeiros Voluntários aus São Pedro Do Sul. Ein tschechischer Feuerwehrkamerad nahm die Helme dann auch auf seinem Weg zur iberischen Halbinsel mit, Hilfe unter Florianis kennt ja bekanntlich keine Grenzen. Die südeuropäischen Kameraden waren überglücklich, bedankten sich herzlich und sprachen auch eine Einladung aus, nach Möglichkeit mal eine Ausbildung in Portugal zu organisieren.