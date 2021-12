Skigenuss am Kitzbüheler Hahnenkamm

Den frischen Neuschnee verwandeln wir für Sie in bestens präparierte Pisten. Ab 4. Dezember gibt es täglichen Skibetrieb am Kitzbüheler Hahnenkamm. Auch das Trainingscenter am Resterkogel ist bereits täglich für Skifahrer in Betrieb. Neben grandiosem Panorama warten am Berg tolle Take-away Angebote. Tipp: Die KitzSki-Saisonkarte gibt es bis zum 20. Dezember noch zum Vorverkaufspreis mit 10 % Ermäßigung.